在新冠病毒蹂躪下，泰國先前復甦腳步明顯落後於同區的其它國家。不過，近期在陸客陸續回流後，無論是就業還是內需市場均成長快速，正好可彌補出口下降的經濟缺口。

重申今年經濟成長展望的泰國，反對黨在14日取得重大勝利，現在的政府則遭到嚴重打擊。根據官方數據，這個東南亞第2大經濟體，在今年前3個月的GDP年增2.7%。同時，經季節性調整後季增1.9%，去年第4季則是季減1.1%。

泰國政府預估，2023年GDP可望來到2.7%至3.7%之間不變，去年平均則為2.6%。同時，占當地GDP比重約11%到12%的觀光產業也有好消息傳出，今年外國遊客赴泰人數，預計增為2800萬左右。

以外籍觀光客來說，2022年期間，大概有1115萬去泰國遊玩。不過，疫前2019年甚至創下近4000萬人，共在當地花費1.91兆泰銖，約560億美元新高紀錄。另外，泰國今年出口可望下滑1.6%，整體通膨估在2.5%至3.5%之間。