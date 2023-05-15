加速屏北自來水設置，鍾佳濱率隊考察獲中央支持。(鍾佳濱提供)

屏東縣自來水普及率全國最低，立委鍾佳濱為爭取加速屏北地區自來水設置，率領立法院財政委員會至屏東考察，要求中央寬列經費，以提高自來水普及率，獲得經濟部水利署等相關部會允諾支持。

屏東縣因地下水豐沛，民眾鑿井抽水容易，影響裝設自來水意願，導致自來水普及率長期全國最後，而今年適逢大旱，地下水抽水不易，地方紛紛爭取設置自來水。鍾佳濱繼日前邀請自來水公司到長治召開說明會，更透過立法院財政委員會考察屏東縣自來水普及化預算執行情形。

據統計，到去年12月底，全縣人口最多的內埔鄉，自來水普及率只有7.02％，23村有18村沒有自來水，目前已提升到10.25％；鹽埔鄉12村尚有8村無自來水系統，全鄉供水普及率去年底只有1.79％，目前提升到3.04％；至於里港鄉去年底只有1.09％，全縣最低，近幾個月急起直追，已攀升到38.45％。

台灣自來水公司屏東區管理處長樂育麟指出，2017年底全屏東縣自來水普及率只有50.83％，到2022年底已達65.52％，成長14.69％，供水戶數則由15萬370戶增加至19萬3373戶，增加4萬3003戶。

鍾佳濱指出，從2017年以來，中央挹注屏東將近50億經費，讓屏東自來水普及率增加16％、8.1萬戶供水，但距離全國平均自來水普及率95.22％，還有多達30％差距。平均提升1％要3.2億元，未來屏東至少還需要100億的經費，才能達到與全國一致水準。

主計總處主計長朱澤民已允諾只要工程進度達標，一定支持相關經費。其他相關部會也允諾全力以赴，寬列預算。