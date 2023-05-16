由於通膨居高不下和歐洲央行（ECB）緊縮貨幣衝擊經濟，德國5月經濟展望惡化。根據歐洲經濟研究中心（ZEW）16日公布，德國5月經濟預期指數由4月的4.1陡降至負10.7，此為去年12月以來首次滑落至負值，並遜於市場預估的負5。