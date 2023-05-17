5月初左右傳出，Vinfast將採用SPAC（特殊目的收購公司）借殼上市方式，快速推動在美國股市交易。這家總部位於香港的SPAC叫做Black Spade，2021年7月已在紐約證交所上市，目前股價在10.31美元。

至於VinFast的SPAC交易案，預計將於2023下半年完成。一直希望打入美國以及歐洲電動車市場的VinFast，不久之前才又獲得來自富爸爸Vingroup，總數約25億美元的融資承諾。