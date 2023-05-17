5月初左右傳出，Vinfast將採用SPAC（特殊目的收購公司）借殼上市方式，快速推動在美國股市交易。這家總部位於香港的SPAC叫做Black Spade，2021年7月已在紐約證交所上市，目前股價在10.31美元。
至於VinFast的SPAC交易案，預計將於2023下半年完成。一直希望打入美國以及歐洲電動車市場的VinFast，不久之前才又獲得來自富爸爸Vingroup，總數約25億美元的融資承諾。
越南最大集團Vingroup在17日的股東會上宣布，旗下電動車製造商VinFast，預估最晚在2024年結束之前，可望達到損益兩平境界。同時，Vinfast也計畫推出電動皮卡，以及屬於未來車款的迷你型汽車。
5月初左右傳出，Vinfast將採用SPAC（特殊目的收購公司）借殼上市方式，快速推動在美國股市交易。這家總部位於香港的SPAC叫做Black Spade，2021年7月已在紐約證交所上市，目前股價在10.31美元。
至於VinFast的SPAC交易案，預計將於2023下半年完成。一直希望打入美國以及歐洲電動車市場的VinFast，不久之前才又獲得來自富爸爸Vingroup，總數約25億美元的融資承諾。
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