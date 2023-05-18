台北市議會18日繼續進行警政衛生部門質詢，其中民進黨議員鍾佩玲在質詢時，質疑位在萬華區青年公園水源路側的數個垃圾桶，套著「故障」的塑膠套長達4個月時間，質疑垃圾桶設置帶當地已經變成「裝置藝術」。對此環保局長吳盛忠表示，該案會以專案了解，一定會深刻檢討。

鍾佩玲在質詢時，先是詢問吳盛忠垃圾桶故障通常的原因是什麼？對此吳表示可能是垃圾桶內有個套垃圾袋的架子可能有故障，導致沒辦法直接把垃圾袋打包帶走。鍾則追問「一般來說多久後能修好？」吳則回應大概是幾天就能處理好的事情。

不過鍾佩玲揭露，照片中的垃圾桶，套著「故障」的塑膠套已經長達4個月時間，她與助理每次經過該地點，垃圾桶永遠套著「故障」的塑膠套，至今未處理已經形同「裝置藝術」，當副市長在批評台北市垃圾桶不夠時，環保局卻把垃圾桶套著「故障」的塑膠套，三四個月不給用？

對此吳盛忠則允諾，會回去檢討並調查為什麼該垃圾桶會長時間套著「故障」塑膠套，並會將該案進行專案了解，「這個一定要檢討，我們會深切檢討。」