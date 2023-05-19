美國4月成屋銷售月減1.5％，經季節調整後的年率為428萬戶，與去年同期相比，大幅減少23.2％。

成屋銷售價格中值達38萬8,800美元，較去年同期下跌1.7％，寫下2012年1月以來最大跌幅。4月未經季節性調整的價格中值比去年6月41萬3,800美元的紀錄高點下滑6％。

美國西半部房價幾乎呈現下跌，但美東部分市場房價仍現上漲。