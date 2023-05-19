應材第二季營收66.3億美元，季減2％、年增6％，達財測60～68億美元高標。毛利率46.7％，持平首季、低於去年同期46.9％。營業利益19.11億美元，季減3％、年增0.9％，營益率28.8％，低於首季29.2％及去年同期30.3％。

若依非一般公認會計準則（non-GAAP）調整，應材第二季毛利率46.8％，持平首季、低於去年同期47％。營業利益19.3億美元，季減2.9％、年增0.9％，營益率29.1％，低於首季29.5％及去年同期30.6％。

應材第二季稅後淨利15.75億美元，季減8.3％、年增2.5％，稀釋每股盈餘1.86美元。若依非一般公認會計準則調整，稅後淨利為16.92億美元，季減1.9％、年增3.4％，稀釋每股盈餘2美元，達財測預期1.66～2.02美元高標。

展望第三季，應材預期營收將降至約57.7～65.5億美元，中位數為61.5億美元，約季減7.2％、年減5.7％。經非一般公認會計準則調整後的稀釋每股盈餘估降至1.56～1.92美元，中位數為1.74美元。

應材總裁暨執行長迪克森（Gary Dickerson）表示，第二季財報表現強勁，營收和獲利均達財測高標，預期今年表現將超越市場。由於半導體已在全球形成更龐大、更具策略重要性的市場，且材料工程技術促成重大技術轉折，為應材創造巨大成長商機，非常看好長期前景。