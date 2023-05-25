上奇第1季合併營收約12.38億元，季減9％，年增6％；歸屬母公司稅後淨利約0.62億元，季減25％，年減3％，每股盈餘1元。

第1季雲服務營收年增26％，營收比重則來到39％，4月雲服務貢獻整體營收已經達到43％，雲服務持續開拓新獨角獸企業，可望持續成長，全年平均營收占比將超過4成。數位印刷市場龐大且快速成長，帶給企業客戶破壞式創新，創造商機，但因企業投資縮減，導致設備專案評估時間拉長，惟長期成長趨勢不變，未來也不排除在香港等地透過併購方式擴大布局。

許承強指出，今年上奇前進日本、也是敲門磚，因為日本是很重要市場，上奇計畫6月在京都等各個城市推動，鎖定新創公司，複製東南亞市場的經驗到日本。有日本市場加入，今年希望逐步看到貢獻，推升海外營收比重。此外，上奇子公司昕奇有IPO計畫，但目前沒有時間表，會根據昕奇的事業進展來決定。