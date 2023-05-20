戰績處在國聯中區第3的小熊，為了把40人名單清出空間，選擇將離開皇家後表現不復往昔的一壘手荷斯莫（Eric Hosmer）給DFA（指定讓渡），此外尋求東山再起的貝林傑（Cody Bellinger），也因左膝痠痛進入了10天傷兵名單。

33歲的荷斯莫在皇家出道，生涯一共打出198轟，也是2015年世界大賽冠軍的一員，後來轉往西岸與正準備崛起的教士簽下8年1.44億美元的長約，被期待成為左打長程炮手，荷斯莫卻在職業生涯顛峰時期沒有明顯進步，在教士的5個賽季，OPS+只有比平均好上一點的103，2022年季中被交易到紅襪，同樣也是先被擺進DFA後釋出。

小熊目前仍屬重建球隊，荷斯莫本季在沒有戰績壓力下出賽31場，打擊率卻僅有2成34，外加2轟及14分打點，守備位置只局限於一壘，加上打擊方面對球隊幾乎毫無幫助，荷斯莫再度遭到放棄，不過他剩下的3年3900萬美元合約，仍由教士隊負擔。

今年繳出強打數據的貝林傑再次出現傷勢，但並非肩膀舊傷，而是左膝出現不適感。小熊其他球員異動方面，霍納（Nico Hoerner）從傷兵名單中回歸，里歐斯（Edwin Rios）、陶企曼（Mike Tauchman）拉上大聯盟，湯普森（Keegan Thompson）下放3A。