新北市板橋區大漢橋與華江橫移門中間一處濕地上，今（25）被民眾目擊一名無名男屍，遺體身穿黑色外套、紫色短袖上衣、深色長褲，年約60歲以上。（警方提供）

新北市板橋區大漢橋與華江橫移門中間一處濕地上，今（25）被民眾目擊一名無名男屍，遺體身穿黑色外套、紫色短袖上衣、深色長褲，年約60歲以上，目前已移至市立殯儀館，將由檢方相驗確認死因。

警方表示，民眾在今下午5點22分報案稱板橋區大漢橋與華江橫移門中間一處濕地上有名無名屍，警方到場時發現死著為一名男性，著黑色外套、紫色短袖上衣、深色長褲，年約60歲以上，因身分無法確認，已連繫禮儀公司協助將大體移至市立殯儀館，將報請新北檢相驗，以釐清死亡原因。