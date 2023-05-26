周五日經225指數收盤漲115.18點或0.37%，為30916.31點，為連續第七周的上漲，並創下近五年來最長的連漲紀錄。東證一部指數跌0.31點或0.01%，為2145.84點。

日本股市在周二飆升至自1990年來的高點後，隨後出現大幅回落。

野村證券策略師Maki Sawada說，一些技術性指標仍在發出超買訊號；因此日經指數一旦升破3.1萬點，很容易就會招來獲利回吐。Sawada同時指出：「日經指數處於這種高位時，有些人想買，但買不到，所以當股價下修時，他們就會跳下去買」。

一個技術性指標是14天相對強弱指數(RSI)，該指數一直維持在70點以上，顯示市場整周都處於過熱。

原油價格從高價回落後，能源股成為表現最差的板塊，下跌2.45%。

科技股表現最佳，升0.52%。

晶片製造設備巨頭東京威力科創升4.44%，報19635日圓。愛德萬測試漲3.92%，報16980日圓。輝達是兩家公司的客戶，因此兩者都成為輝達受益股。

這兩家公司的上漲，總共為日經指數貢獻了128點上漲，超過了日經今天的上漲115點。