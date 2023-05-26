OPENTIX兩廳院文化生活發布統計數據，2022年當年度演出節目票房銷售總額達11.4億元，近乎2021年6.4億元的兩倍，而售票活動場次為8078場，售出票數達157萬張，顯示市場逐步復甦，整體消費已接近疫情前水準。

此報告委由台灣經濟研究院協助，統計分析2019年至2022年藝文票券銷售數據，統計範圍僅限OPENTIX及兩廳院售票網站「節目銷售」與「會員訂單」資料，統計標的包括2019年至2022年售票走勢變化、年度銷售表現、大中小型演出銷售情形、會員消費行為、紅利點數使用概況，及回顧2022年熱門演出節目。

OPENTIX售票平台自2021年4月上線以來，除了2020年3月至5月及2021年5月至9月因疫情停演跌至谷底，導致銷售起伏劇烈之外，2022年全年呈現穩定成長的趨勢，第四季票房金額為4.7億元，超過2019年第四季的4.1億元。

此外，非表演藝術節目占比提升至24％，跨域消費人數增長，而30歲以下年輕客群增加，中小型演出數量及票價攀升，以及音樂劇、漫才與脫口秀、動畫與電影音樂會等類型銷售亮眼，呈現了疫後表演藝術市場正逐漸變化。

兩廳院藝術總監劉怡汝表示，歷經疫情影響長達近三年時間，近千日的防疫生活，改變了習以為常的日常，隨著疫苗普及、防疫規範陸續鬆綁、邊境解封等政策，實體展演活動也不再受限疫情不穩定因素影響，等同宣告邁入與疫情共存時代。消費習慣亦隨著疫情改變，業界在吸納國際經驗時，常談及扶植音樂劇、馬戲等容易入門的作品，自己亦深刻觀察到消費者品味變化，包含年輕消費族群成長；而OPENTIX為這些業界常談提供了數據實證，佐證了業內人士長期的觀察。

劉怡汝表示，期許每年的OPENTIX數據分享，能喚起大眾關注表演藝術市場發展趨勢及消費樣貌，為文化政策制定及產業發展帶來具體助益與參考價值。