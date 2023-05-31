2024藍白綠總統參選人皆已確定，但多數民調都顯示，民眾黨主席柯文哲在40歲以下的民眾心中，擁有較高支持度，但前立委沈富雄始終認為，代表國民黨出戰2024的侯友宜不必怕柯文哲，把年輕人的票搶來就好了。沈富雄30日時更表示，「侯友宜只要講一句話，就是『我當上總統，這24年所累積的問題，通通都要把它拿出來解決』，現在侯友宜最沒有票的就是年輕票，所以要把它連接起來」，引發討論。

沈富雄30日在政論節目《少康戰情室》中表示，「李登輝總統卸任後，中間有三個總統，三個總統都連任，就有六屆，六屆就有24年，這24年台灣累積了太多的問題」，沈富雄指出，「侯友宜只要講一句話，就是『我當上總統，這24年所累積的問題，通通都要把它拿出來解決』，如果解決不了，起碼要有一個起頭，如果有一個起頭順利，起碼也完成一半」。

沈富雄強調，「看我侯友宜前面三個總統都嘴巴說的漂亮，到時做完八年，都沒完成一項」，沈富雄最後更說，「居住正義、少子化危機、勞保年金這三個議題為什麼重要，因為不處理都是事關未來，事關未來最大的受害者就是年輕人，現在最沒有票的就是年輕票，所以要把它連接起來」。