國民黨中央日前正式徵召新北市長侯友宜，代表黨參選2024總統大選。不過因為近期民調趨勢，黨內卻傳出「換侯」雜音。對此國民黨前立委、台北市議員秦慧珠則分析，目前不會換侯，將來也不會換侯。

秦慧珠表示，黨主席朱立倫講得很清楚，只要是「換誰」的聲浪，就是民進黨或外界要打壓、分化國民黨，過去就是如此。「但是國民黨不會再這樣像上次一樣被他們分化，絕對不會換侯。」秦慧珠說，個別黨員有意見或建議都尊重，但體制上這還是黨中央在做處理的，中常會在做背書。

秦慧珠說，對照過往的侯友宜，她認為有了截然不同的變化，「他對於民進黨的回應也不像過去都是閃避，會直球對決。」秦慧珠說，她認為侯友宜已經有所改變，即使民調趨勢有變動，反而加快了侯的步調，去拜會地方重要人士、議員、民代等等。

「侯友宜是一個神探，過去一生都在跟歹徒對峙、布局，最後把歹徒抓到，我們可以知道他的個性其實是非常在幕後縝密運作為握，而且最後是一出擊就必定能獲勝的。」秦慧珠說，以「侯探長」的個性跟其他政治人物不一樣，不會在事情沒有成功前就大鳴大放。

秦慧珠強調，侯友宜的個性現在要轉成政治人物領頭羊、帶領大家去打仗的角色，他應該需要一點時間去適應，相信他未來會做所有立委候選人的領頭羊，帶領大家去打贏選戰的角色，會越來越稱職。