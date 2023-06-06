5億高中生死因報告今抵中檢！賴母遭傳喚發聲：還給兒子真相。（潘虹恩攝）

台中擁有5億財產的賴姓高中生日前和夏姓男子登記同婚後2小時墜樓死亡，案情疑點重重。法務部法醫研究所2日已將賴男解剖鑑定報告以「最速件」送至台中地檢署，預計6日收到，檢方6日傳喚賴母到場，將依法醫所報告釐清疑點。

賴母6日上午在律師許哲維陪同下抵達台中地檢署，賴母首度發聲表示，感謝高醫師、檢察官、媒體等和所有台灣人民的協助與關心，希望可以還給兒子一個公道和真相。