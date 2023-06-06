5億高中生死因報告今抵中檢 賴母遭傳喚喊：還我兒真相 09:222023/06/06 中時 潘虹恩 、 陳淑芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 賴母6日上午在律師許哲維陪同下抵達台中地檢署，賴母首度發聲表示，感謝台灣所有人民協助，希望可以還給兒子真相。（潘虹恩攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 5億高中生死因報告今抵中檢！賴母遭傳喚發聲：還給兒子真相。（潘虹恩攝） 訂閱影音： 中時新聞網 台中擁有5億財產的賴姓高中生日前和夏姓男子登記同婚後2小時墜樓死亡，案情疑點重重。法務部法醫研究所2日已將賴男解剖鑑定報告以「最速件」送至台中地檢署，預計6日收到，檢方6日傳喚賴母到場，將依法醫所報告釐清疑點。 賴母6日上午在律師許哲維陪同下抵達台中地檢署，賴母首度發聲表示，感謝高醫師、檢察官、媒體等和所有台灣人民的協助與關心，希望可以還給兒子一個公道和真相。 #台中地檢 #5億 #解剖報告 #高中生 #同婚 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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