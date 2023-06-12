立法院交通委員會12日到台中國際機場進行交通建設考察。（陳淑娥攝）

立法院交通委員會12日到台中進行交通建設考察，首站抵達台中國際機場，針對機場疫前擁有14條航線，目前僅剩下3條航線等議題，交通部長王國材會議中做出結論，1年內以恢復疫前14條航線為目標，以發展東南亞、東北亞為重點區，盼能達到中進中出目標。

立法院交通委員會早上抵達台中國際機場，包括召集人何欣純、立委江啟臣、楊瓊瓔、林靜儀以及交通部長王國材、民航局長林國顯、觀光局長張錫聰、台中市副市長王育敏等人均與會。

何欣純指出， 2019年台中機場運量為282萬人次，受疫情影響，2022年急速萎縮到94萬人次，民航局在疫後復甦的速度必須加快，尤其暑假將屆，一定會面臨強烈進出國熱潮，各項軟硬體設備務必到位、機場動線規畫順暢、服務品質都要提升；其中，包括增建跑道、航班配置、如何恢復14條航線以及提升運量等，為此次考察重點。

立委江啟臣表示，疫情後國際航班，不論台中定期航線、飛航架次、定期航線班機載客率，都恢復不到2019年5月的25％，目前台中機場國際航線只有3個航線，讓人感到「三條線」。

江啟臣強調，必須要有長久且穩定的航班與客源，否則再美再大的航廈也無法發揮功能，「中進中出」是中台灣民眾需求，交通部應透過政策誘因、分流國際觀光客中進中出，而非只有撒幣式補助。他強烈建議中央與中台灣治理平台成立「中進中出」專案小組，隨時檢討協調相關推動政策與配套。

楊瓊瓔表示，台中機場跑道全國最長，她聽到後相當開心，但有設備飛機卻不來，讓人十分憂心；此外，是否要增加跑道，要如何進行也很重要；而一個國際機場沒有捷運，要如何稱為國際？所有的產業跟經濟都跟著交通走，聯外接駁交通要極力解決。林靜儀則提到，疫後客源國目標應做調整。

台中市副市長王育敏指出，中台灣區域治理平台8縣市已有人口700萬，大家都希望中進中出，振興中部地區觀光，建議組專案平台，結合相關單位定期協調溝通，才能有效率推動航線等政策。

交通部長王國材會指出，下個月航線將再增加4個，1年內以恢復14個航線為目標，另過去兩岸載客數占比占8成，疫後可做調漲，包括越南河內、峴港下個月要恢復，日韓則以東京、琉球及名古屋，這些都可考慮。另外，對外交通的台中捷運橘線也相當重要，這期間機場快捷可先執行。

疫情解封後，國內其他機場在解封後，航點、航班逐漸回復疫前水準，台中機場卻不進反退，目前只剩越南河內、胡志明市、香港3條國際航線，7月份則將再添虎航澳門航線；民航局目前也規畫越南胡志明市、海防市等定期航線，更將開拓日本名古屋、韓國釜山、濟州、及越南峴港等包機飛航。