台東達仁鄉南田村接連發生外地人輕生，居民憂心掀起模仿效應。（蕭嘉蕙攝）

今清晨有民眾在達仁鄉南田察覺1台銀灰色轎車有異，上前查看發現1名男子疑在車內輕生，人已明顯死亡多時，目前遺體已送至台東市殯儀館等待相驗，詳細案發原因還有待警方調查釐清。

據了解，死者是男性、屏東人，疑似因財務危機尋短。5日下午獨自開車抵達南田公園，由於車輛停留多時，引起路過民眾起疑，上前查看發現男子陳屍車內姿勢怪異，疑似輕生，立即通報警方，但人已明顯死亡多時，遺體送至台東殯儀館相驗，這也是近期南田村第2起輕生事件。

南田村長高富源表示，去年在南田觀海平台也發生有外地人輕生，1周後飄出屍臭味才被發現。對於接連發生輕生事件，當地人憂心掀起模仿效應，希望死者家屬能辦理法會超渡亡魂，安定人心。

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