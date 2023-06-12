細菌無所不在，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，表面看起來乾淨的辦公室，可能比想像中還要髒，光是每天碰觸的鍵盤，每平方英寸就有3300隻細菌；辦公用的桌子也有2萬1000隻細菌，最令人想像不到的是飲水機的出水口，是辦公室細菌量第一名，每平方英寸細菌數高達270萬隻，建議要每天定期擦拭消毒，才能確保不會讓細菌繼續孳生。

黃軒今（12）日於個人臉書粉專指出，辦公室環境比想像中還要髒，細菌數最多的依序為飲水機出水口、鍵盤、辦公桌椅等。其中以飲水機出水口是辦公室內細菌量第一名，因幾乎沒有人會去清潔這潮濕的地方，但飲水機的出水口每平方英寸的細菌數可多達270萬隻，建議每天用酒精棉花或消毒紙巾擦拭出水口，並定期更換過濾器。

除飲水機外，黃軒表示，鍵盤會沾染灰塵、頭皮屑、食物碎屑和指甲屑等，會造成細菌不斷孳生，根據統計，鍵盤上每平方英寸的細菌數約為3300隻，最好每周使用吹風機將鍵盤上的皮屑吹走，再用含有酒精的紙巾擦拭表面。

黃軒說，辦公桌椅等也有許多油漬、汗漬或咖啡漬等，也是細菌的溫床，光是桌面每平方英寸的細菌數約為2萬1000隻，可每天用酒精擦拭桌面，定期清理桌面上不必要的物品，使用抽屜或收納架分類文件，才不會造成髒亂。