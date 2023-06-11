百萬YouTuber蔡阿嘎日前拍攝「日本5大雷店餐廳」，誇張的批評手法被台灣和日本網友炎上，一名網友反問，台灣哪幾間餐廳被日本人批難吃，會引發台人眾怒？有網友聯想去（2022）年米其林公布台北、台中、台南和高雄摘星名單，有美食之都之稱的台南掛蛋，讓台南人忿忿不平，網友直呼「講台南難吃他們會崩潰」。

原PO近日於PTT八卦版指出，蔡阿嘎批評日本5間連鎖餐廳難吃，不僅登上日本新聞版面，還讓當地人氣炸。若事件反過來，變成日本人批評台灣，他好奇問哪些餐廳被點名，會引發台灣人怒火？

貼文隨即引發討論，多數網友點名台南市的所有小吃，直指台南人最不能接受批評，「隨便講個台南食物，台南人就爆氣了」、「講台南難吃他們會崩潰」、「只有玻璃心台南生氣＋1」、「台南的任何東西，但只有台南人會氣」、「問的就是米其林沒上榜，就生氣的縣市」、「台南人＋1，看米其林公布結果後多氣」。

其他人認為每個小吃不一定符合大眾口味，「好吃與否是個人感受的問題，不懂在氣什麼」、「不太懂難吃還不能講喔」、「其實不是很在意，尊重個人口味」、「隨便他們講，不是很在意」、「又不是我家開的，隨便啦」。