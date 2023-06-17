美國財政部今天表示，沒有將任何一個主要貿易夥伴國列為匯率操縱國，但將瑞士納入「觀察名單」，台灣、中國和韓國等國則續留名單中。

法新社報導，美國財政部在提交給國會的半年度匯率政策報告中表示，中國也值得密切關注，因為中國未能公布有關干預外匯的訊息，而且「其匯率機制的關鍵特徵普遍缺乏透明度」。

這份報告著眼於享有巨額貿易順差的國家，這些國家積極干預外匯市場以獲得貿易優勢。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）在聲明中說：「去年美國貿易夥伴的大部分外匯干預，都是以拋售美元的形式所進行，這些行動有助於讓他們的貨幣走強。」

她還說，儘管全球經濟的韌性比許多人預期更強，但俄烏戰爭給前景帶來壓力，並加劇能源和糧食不安全的狀況。

在最新報告中，美國財政部主要貿易夥伴國觀察名單中有7個經濟體，分別是中國、韓國、德國、馬來西亞、新加坡、瑞士和台灣，將密切關注其貨幣做法和政策。

瑞士於2020年12月被列為匯率操縱國，並成為「加強」討論的對象，但已於去年從觀察名單中刪除。

一名財政部官員表示，中國與美國的貿易不平衡是中國留在名單上的另一個因素。但日本在最新報告中被剔除。

美國財政部衡量的標準是，對美國的巨額貿易順差、大量的經常帳盈餘，以及對外匯市場「持續、單方面干預」的證據。