農會今天同時也舉辦本會大樓的電梯啟用儀式。（張毓翎攝）

農會說，希望藉由推廣活動，讓民眾找回對米食的熱愛。（張毓翎攝）

台南市後壁區農會17日舉辦「後壁饗食．樂活米饌」米食推廣活動，邀請老師進行米食推廣教學示範，並帶領民眾進行創意米食DIY，理事長蕭麗姿表示，農會每年都會在端午節前夕舉辦米食推廣活動，過去2年因新冠肺炎疫情停辦，今年重新開辦，期能喚醒台灣人的米食魂。

台灣人食米量大不如前，根據農糧署統計，每人每年食米量從40年前的98公斤，飲食西化，台灣人食米量大不如前，這幾年大多維持在45公斤左右。

後壁區以稻米產業聞名，農會推出「蘭麗米」、「蘭麗香米」、「蘭麗越光米」系列的自營米，因應端午節將至，農天邀請民眾一同製作特色米食料理，如紅龜粿、飯糰、米煎餅等，展現米食多樣化的食用方式。

蕭麗姿說，這次透過米食推廣活動，結合在地米及食材，製作成特色米食製品，讓來參與的民眾一同享用在地良質米的口感，提升米食產品價值與競爭力，重新建立米食在台灣人飲食中的重要地位。

農會今天同時舉辦本會大樓的電梯啟用儀式，總幹事林怡歆說，電梯是向農委會爭取400多萬元經費補助建造，使體力不足或行動不便的長者，到本會參加農民會議或家政活動時，上下樓能更加輕鬆便利。