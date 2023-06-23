雙人組合Fi-Né（粉內）即將推出新專輯《The Awakening》，由台灣女孩Suzy及美國男孩Philip組成的Fi-Né，讀音近似「粉內」，特別的名稱來自於小倆口天馬行空的自創，「Fi-Né」字根變形於英文的「Fine」，是「好」的意思、而「好」字面上剛好是個「女」和「子」，代表彼此相屬的兩人。

這對音樂佳偶，是由來自台灣的Suzy和巴拿馬、圭亞那混血的美國男生Philip組成，熱愛音樂的兩人，一見面就天雷勾動地火，認識不到半年就閃婚，促成了日後Fi-Né粉內的誕生，不但成家而且立業，在2020年發行首張專輯《Crossing Dimensions》，成為獨立樂界口耳相傳的音樂聖典，在疫情期間更不懈創作，終打造出結合龐克搖滾、電⼦、Rap-rave、Trip hop，混搭House、R＆B和Dub reggae等多種⾳樂元素的新專輯《The Awakening》。

雙人組合Fi-Né即將推出新專輯《The Awakening》。（粉內工作室提供）

台北女孩的Suzy（李沛弦）從小學習古典鋼琴，7歲便開始作曲，曾在Avex Taiwan 擔任製作部助理，也曾參與風潮音樂發行的兒童音樂專輯，與大提琴家范宗沛合作，大獲好評。2013年赴美國佛羅里達深造3D動畫，同時於奧蘭多組團，因而在2016年一場由她主導的音樂演出中，遇見了剛從美國佛賽大學錄音系畢業的鼓手Philip D'Avilar（曾立峰），他從小學習爵士鼓、接觸饒舌，14歲開就始組團，並跟隨葛萊美製作人實習，Suzy喜歡他陽光卻又Classic的成熟紳士風範，Philip則愛上不同於一般文靜亞洲女生的形象，2人交往不到半年就閃婚。

更瘋狂的是，Suzy和Philip在結婚一登記完的當下，就驅車北上NYC，開了16小時的車舉家搬到滿哈頓，在大蘋果繼續編織音樂夢，Suzy在設計公司擔任AR藝術設計師、Philip則在知名的Electric Lady Studios 擔任錄音助理，參與了Adele（愛黛兒）、U2合唱團、Usher（亞瑟小子）、Lorde 等巨星的專輯製作！小夫妻開心地在異地過著打怪練功的日子，直到有次「天生歌姬」A-Lin至紐約開唱，與Suzy夫妻合作，天后A-Lin驚艷小倆口的音樂底蘊，開金口鼓勵他們探探華語歌壇，才使2人有了返台出片的念頭。