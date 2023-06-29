中壢青少年管弦樂團邀請日本知名音樂家三浦章宏來台演出，三浦章宏為日本東京愛樂交響樂團首席，其樂團每年在日本舉辦四百多場音樂會。（陳麒全攝）

中壢青少年管弦樂團邀請日本知名音樂家三浦章宏來台演出，三浦章宏為日本東京愛樂交響樂團首席，其樂團每年在日本舉辦四百多場音樂會。（陳麒全攝）

中壢青少年管弦樂團邀請日本知名音樂家三浦章宏來台演出，三浦章宏為日本東京愛樂交響樂團首席，其樂團每年在日本舉辦四百多場音樂會。（陳麒全攝）

中壢青少年管弦樂團邀請日本知名音樂家三浦章宏來台演出，三浦章宏為日本東京愛樂交響樂團首席，其樂團每年在日本舉辦四百多場音樂會。（陳麒全攝）

中壢青少年管弦樂團將於7月2日邀請日本東京愛樂管弦樂團首席三浦章宏（左三），共同演奏巴哈小提琴協奏曲等經典古典樂曲。（陳麒全攝）

喜歡古典音樂的人有福了，在台灣樂壇深耕十餘年的中壢青少年管弦樂團，在挺過疫情考驗後，將於7月2日邀請日本東京愛樂管弦樂團首席三浦章宏，共同演奏巴哈小提琴協奏曲等經典古典樂曲。

隨著全球疫情趨緩，中壢青少年管弦樂團立即邀請日本知名音樂家三浦章宏來台演出，三浦章宏為日本東京愛樂交響樂團首席，其樂團每年在日本舉辦四百多場音樂會，其子三浦文彰亦為國際級小提琴演奏家，三浦章宏曾於2013年來台演出。

三浦章宏擅長協奏曲與交響曲，7月2日音樂會中，他將同時指揮及演出巴哈第二號小提琴協奏曲，並在下半場率領百人樂團，共同演出德佛札克「新世界交響曲」全樂章。

三浦章宏表示，因為平常合作演出的大都是職業的演奏家，這次很難得與中壢青少年管弦樂團合作，希望透過這次的合演，讓自己身心有年輕的感受，雖然在新冠疫情期間有好幾年沒有來台灣，這次來到台灣感受到不變的依然是台灣的人情味。

團員李翊豪說，很榮幸可以和國家級的音樂大師一起演出，對我來說是一種鼓勵和成長的歷鍊，因為自己也是拉小提琴，所以看到三浦章宏老師精湛的表演，更激發自己今天更努力學習琴藝。

中壢青少年管弦樂團在台成立10多年，過去3年受全球疫情影響，無法進行實體練習，但樂團運作不停擺，仍堅持每週線上教學團練。全體100多名團員亦與法國管風琴家Chantal De Zeeuw教授合作，錄製聖桑交響曲「管風琴」視頻，以紀念音樂家聖桑逝世100週年。

此外，為回饋廣大喜愛音樂的聽眾，音樂會中亦將演出大家耳熟能詳的台灣民謠，希望讓民眾感受古典音樂並非如此遙不可及，進而深化國人聆聽音樂的習慣與素養。

除邀請世界級音樂家演出，中壢青少年管弦樂團為推廣和發展青少年音樂活動，還同步籌畫「第一屆亞洲青少年音樂節」，廣邀日本、韓國、新加坡等國二十餘位青少年來台共同演出，預計在舞台上演出人數超過200人，規模堪稱國內音樂會創舉。

本次音樂會由中壢古華花園飯店、東和樂器、日本臺灣文化藝術交流會與中壢藝術館協辦，訂於7月2日14時30分在中壢藝術館舉行。在萬物皆漲的時代，只要花不到一張電影票的費用，就能欣賞國際級的音樂饗宴，歡迎有興趣的民眾至TixFun購票系統，或洽中壢青少年管弦樂團臉書粉絲頁詢問購票事宜。