藝人NONO性騷爭議事件爆不停，網紅「小紅老師」日前指控遭NONO性騷，並於21日召開記者會公布多位受害者遭受NONO性騷、性侵的經歷，她今(29日)又在臉書PO出集結20位受害者證詞的懶人包，其中包括第5位被性侵的受害者，並表示明天下午一點將到台北地檢正式提告，讓一切進入司法程序。隨後不久，網紅馮語婷再爆料NONO曾以甜言蜜語哄騙女生開房的行徑。名嘴黃揚明驚呼，NONO受害者都可以組一支棒球隊了。

「我給你一週的時間當人你不當，那我只好喚醒你沈睡的記憶了。」小紅老師今(29日)PO出集結20位受害者證詞的懶人包表示，她找到NONO隔了十年後還私訊她的訊息，時間是2021年，打臉NONO說不認識她這件事。她強調，自己是為了呼應第一位受害者Amber所說屬實才跳出來的。年輕孤立無援時的她們選擇隱忍，現在剛好遇到社運時機，「我們何須懼怕？」還說「你記性不好我幫你做了懶人包了，順便幫你按順序回憶。」

網紅馮語婷同天也在臉書爆料，表示NONO結婚後2015年透過臉書加好友聯絡，之後開始追求，用甜言蜜語哄騙說「不對的時間遇到對的人」、「我要當妳的男人」、「我管定妳了」等言語，欺騙老婆朱海君是要出差或錄節目，實際卻是約女生出去約會開房間，被這種手法性侵了兩次。

黃揚明轉發小紅老師的懶人包驚呼：「受害者都可以組一支棒球隊了...！」網友表示「再下去可能都能組一支防守組跟進攻組橄欖球隊」、「時間管理大師...的老師」、「都編號編到R了啊...」、「目前最大咖」、「真是可惡」、「罄竹難書」、「太可怕，20年的獸行，還有未成年...」。

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