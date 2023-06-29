桃園市中壢青少年管弦樂團深耕樂壇逾10年，挺過疫情考驗，7月2日將邀請日本歷史最悠久樂團「東京愛樂管弦樂團」首席三浦章宏來台演出，共同演奏巴哈小提琴協奏曲等經典樂曲，目前尚有票券未售完，邀請民眾一同來場古典音樂饗宴。

疫情期間，中壢青少年管弦樂團3年未能演出，仍每周線上團練，逾100名團員也與法國管風琴家Chantal De Zeeuw合作，錄製聖桑交響曲「管風琴」影片，紀念音樂家聖桑逝世100週年。

桃園市中壢青少年管弦樂團邀請東京愛樂管弦樂團首席三浦章宏7月2日來桃園演出，邀請民眾一同來場古典音樂饗宴。（蔡明亘攝）

中壢青少年管弦樂團理事長張思葳指出，三浦章宏厲害之處在於「小巨人」可拉出強大音符聲響，擅長協奏曲與交響曲，他也赴各國當客席首席，利用小提琴技巧與溝通能力，帶領百人樂團演出，這次音樂會希望團員們能獲益良多。

音樂會將於7月2日在中壢藝術館登場，三浦章宏將同時指揮及演出巴哈第二號小提琴協奏曲，並於下半場率領百人樂團，共演德佛札克新世界交響曲全樂章。

張思葳表示，樂團為推廣和發展青少年音樂活動，同步籌畫「第一屆亞洲青少年音樂節」，廣邀日本、韓國、新加坡等國20多位青少年來台共演，預計舞台演出人數將超過200人，規模堪稱國內音樂會創舉。團員也將於今年8月第3度前往韓國京畿道金浦市高村藝術館與姐妹團「金浦青少年管弦樂團」交流演出。

市議員梁為超也說，中壢青少年管弦樂團用心帶領近百位學生，他與立委魯明哲相當重視音樂教育，這次能邀請三浦章宏來台表演，歡迎大家一同來欣賞，相信好音樂能洗滌人心，會持續支持在地藝文活動。