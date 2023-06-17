美國財政部最新匯率政策報告出爐，台灣續列觀察名單；央行今天3點說明，強調與美國溝通管道順暢，未來持續就總體經濟及匯率政策等議題溝通。學者則認為，雖然台灣續列觀察名單，但衝擊不大，不用太緊張。

中央銀行今天下午發布新聞稿表示，美國財政部公布的半年度匯率政策報告，檢視期間為2022年全年，這次未將任何貿易對手國列為匯率操縱國，不過，把中國、韓國、德國、馬來西亞、新加坡、瑞士及台灣列為觀察名單。

央行表示，這次匯率政策報告因台灣對美國商品及服務貿易順差為510億美元及經常帳順差對國內生產毛額（GDP）比率為13.3%，觸及美方2項檢視標準，因此仍被列入觀察名單；同期間央行淨賣匯130億美元（約為GDP的1.7%），以及淨買匯月數小於8個月，都未觸及美方第3項檢視標準。

央行表示，跟美國財政部溝通管道順暢，未來雙方仍將在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題進行溝通。

台經院六所所長吳孟道分析，考量目前台美氛圍，台美21世紀貿易倡議完成首批協定簽署，台灣這次繼續列入觀察名單不用太緊張，估衝擊不大。

吳孟道分析，比較要關注的是，美國聯準會（Fed）今年6月雖暫停升息，但Fed暗示今年可能還會再升息，利率點陣圖也顯示，18名官員當中，有半數預期今年底政策利率會升到5.5%至5.75%的目標區間，這讓美元相對獲得支撐，新台幣比較承壓。資本市場可能出現資金擾動狀況，須持續關注。

美國財政部匯率政策報告的3項檢視標準，分別為第一，對美商品及服務貿易順差逾150億美元；第二，經常帳順差對GDP比率逾3%或依美國財政部模型估算該經濟體有龐大經常帳缺口；第三，淨買匯金額對GDP比率逾2%，且12個月中有8個月以上為淨買匯。