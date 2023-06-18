因疫情停辦2屆的台中市南屯區「端午穿木屐躦鯪鯉」活動，隨著疫情解封，今年將恢復舉辦，為了讓民眾能品嚐台中在地特色農產，有百年歷史的萬和宮18日動員數十名志工挑揀多達260斤麻芛，將於端午節當天煮成美味的麻芛湯分享。

南屯區舊稱「犁頭店」，早期被認為是難得的穿山甲穴，也因此，當地習俗，農民會在端午節穿上木屐踩踏土地，希望吵醒昏昏欲睡的穿山甲，讓農產豐收，也因此，「端午穿木屐躦鯪鯉」成為端節重要活動。

萬和宮董事長蕭清杰表示，端午節穿木屐躦鯪鯉的活動已登錄為台中市民俗類文化資產，但受疫情影響，2021、2022年該活動都停辦；今年市府決定恢復舉辦「南屯端午穿木屐躦鯪鯉」活動，預計22日上午10點至下午4點，在萬和宮前廣場、南屯老街舉辦，現場將有街頭藝人表演及趣味競賽等。

而為了讓民眾能品嚐台中道地麻芛湯，萬和宮特別訂購260斤黃麻，18日動員數十名志工協助挑揀黃麻嫩葉及嫩芽，花了一整天時間才完成前置作業，將於端午節當天上午10點半、下午1點半免費供應。蕭清杰今天也偕同常務監事簡萬水慰問志工們辛苦。

麻芛湯是台中南屯特色食品，主要生產在端節前後，其烹調方式必須先將麻葉片去除葉脈、搓出苦水，再搭配地瓜、小魚乾煮成湯。