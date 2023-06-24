恆春警分局為避免「行人地獄」憾事發生，端午連假期間積極取締違停，前2天共開出逾50件罰單。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

端午連假爆出遊潮，連2天南下墾丁路段的車流都破3萬輛車次，恆春鎮內、墾丁南灣等熱門景點都是滿滿人潮，但也因此衍生車位一位難求導致違停亂象，不少遊客都冒險走在快車道，恆春警分局為避免「行人地獄」憾事發生，連假期間積極取締違停，前2天共開出逾50件罰單。

恆春警分局指出，恆春鎮內路窄車多，尤其連假期間停車位更是難找，各大景點停車位也經常一位難求，常有駕駛存僥倖心理違規停車，不僅阻礙其他車輛通過，甚至讓行人無路可走，只能冒險走到快車道上。

為保持道路暢通並保障行人安全，恆春分局員警針對違規停車加強掣單告發，並來回巡視以免車輛仍持續佔用道路，而據統計，警方22、23日在恆春鎮內取締20多件違停，在墾丁則取締30多件。

警方強調，違規停車不僅影響其他人車通行，若因此造成事故反而因小失大，呼籲民眾切勿貪圖一時方便違規停車，警方持續嚴加取締。