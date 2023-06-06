三立新聞2022年發一則獨家指「中國要求填鳳梨酥配比，佳德糕餅：寧放棄補件」，被國民黨立委鄭麗文批評違反事實查證，製造仇中對立。為此，三立向警方報案指鄭麗文妨害名譽，如今判決出爐對鄭麗文不起訴，鄭麗文反問，「NCC還不用查三立嗎？」

鄭麗文指出，實際上該案皆為符合WTO架構下必要填寫資訊，且其實已經有729家食品業者通過申請，且也不是三立所稱突襲禁止，事實上該規定於2021年3月12日就公布了，三立未善盡查證，雖然22小時下架，但也沒有道歉澄清，還透過YT在網路流竄。為此，三立提告鄭麗文妨害名譽，最後判決不起訴。

鄭麗文指出，檢方認定她發言時擔任立法委員，對食品外銷的重要公共議題經合理查證後，以善意發表言論，即使批評內容足令人感到不快，仍應受憲法言論自由保障，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。鄭麗文反問，「法院都認證了，NCC還不用查三立嗎？是誰還在睡？」