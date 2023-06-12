梅雨滯留鋒來襲，氣象專家吳德榮表示，滯留鋒今天起到下周一都在台灣附近在南北徘徊，全台有雨，分兩階段開炸，今、明天兩天受滯留鋒影響，有劇烈天氣發生，且明天加上西南氣流，雨勢加劇，周三雨勢減緩，周四至下周一滯留鋒又回到台灣徘徊，搭配西南氣流，全台將連5天有劇烈天氣跟大量降雨，可能致災。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今日梅雨滯留鋒在北部海面，西南風輸送的水氣多，大氣不穩定，局部地區有陣雨或雷雨；午後對流旺盛，降雨範圍擴大、雨勢增強。要注意小範圍「劇烈天氣」，雷擊、強風、瞬間強降雨及氣象局特報。今日北部氣溫23至30度，中部24至33度，南部24至33度，東部22至33度。

吳德榮說，明天（13日）滯留鋒南移經台灣上空，有西南氣流配合，慎防劇烈天氣及豪雨發生。周三（14日）滯留鋒南移至台灣南端，中南仍有明顯降雨，其他地區降雨相對減緩，但不穩定、仍需注意。

吳德榮指出，周四起至周六（17日）滯留鋒北返經台灣上空，滯留鋒搭配西南氣流，恢復梅雨旺盛期的型態；周日、下周一（18、19日）滯留鋒北移至北部海面，台灣仍受西南氣流影響。提醒周四至下周一要持續注意劇烈天氣及連日的大量降雨致災。