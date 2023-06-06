錢堯懷表示，2022年上半年已經預估到下半年市場會有大轉變，尤其美國持續升息，對金融機構造成巨大挑戰，加上很多消費者的習慣，成本高漲，造成供需反轉，出現過度存貨問題，種種因素對整個市場帶來大變化，運價變動讓海空運也都有很大波動。

不過，中菲行明確的市場定位，在重要的利基市場戰略佈局、基於差異化及區域化的超前部署，虛擬數位平台競爭力同時亦發揮功效，透過資料庫，以雲端數據分析，更能深入瞭解客戶需求，到今年第1季每股盈餘仍達2元，全年獲利預期可達一定水準。

根據業界統計資料顯示，今年前5月航空貨運市場貨量約在45萬噸，2019年疫情前約有47萬噸，去年同期高峰達60萬噸，是航空業有史以來最好的一年，顯示今年市場確實因為零售端高庫存承受較大壓力，不過，市場已經逐漸在回穩及攀升當中。

中菲行指出，出口往北美的空運貨量，在4月跌到10年平均值以下僅約2.9萬噸後，至5月已經回到接近3.3萬噸，顯示出口谷底已經度過，預期6月以及第3季需求應會慢慢回升；但就海運市況上，中菲行認為，歐洲雖有大型廠商打消庫存後恢復拉貨，但也因為不少船公司的班次陸續恢復，可能還會影響歐洲運價再鬆動。