新竹市立棒球場近日遭網友發現有街友悄悄進駐，市府據報後，昨晚連夜勘查，當下並未見到街友，現場也已清除雜物回復乾淨。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

斥資12億重建、目前在進行改善工程的新竹市立棒球場，近日遭網友發現有街友悄悄進駐了，11日照片在PTT曝光後，也被網友大酸「反正不能打球，就物盡其用咩」；市府據報後，昨晚連夜勘查，當下並未見到街友，現場也已清除雜物回復乾淨，並強調會加強管理。

市府指出，有關網傳新竹市立棒球場有街友歇息一事，查閱網傳照片後，昨天及今天都多次派員到現場實地勘查，照片所示街友休息之處並非在棒球場內部，該處為外部騎樓，警察局、社會處接獲通報後，已立即派員了解情形。

市警局指出，市警第一分局北門派出所昨晚接獲通報後，立即至棒球場查看，當時並未有街友在場，僅發現地上有雜物，研判街友已移置其他地方，並已先行協助清理完成。另編排同仁每2小時前往該處巡視查看，持續加強球場周遭街友逗留勸離，截至昨日晚間至今日中午，均未發現街友行蹤。

社會處表示，為協助街友安置與輔導，市府除每周定期或不定期巡訪地下道街友，並依街友需求提供夜宿安置、民生物資，媒合醫療等，未來警察局與社會處將安排同仁不定期前往該處巡視查看。

另，市府委託竹安公益慈善服務協會辦理街友夜宿收容服務，共可收容18位街友，將依街友意願提供收容安置，並請其配合收容處所相關規範，如不願意回歸家庭，市府也持續由社工關懷了解其生活需求。

未來社會處同時將持續以公私協力模式，完善街友照顧體系，鼓勵其復歸社會。市民若發現年老或體弱街友，如有緊急安置或物資需求，可撥打1999專線或通報市府社會處（03）5352657。