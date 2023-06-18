近日新北幼兒園餵藥案引發熱議，對新北市長侯友宜的總統選情造成衝擊，也反映在近期民調上。但精神科醫師沈政男指出，當外縣市幼兒也驗出背景值，餵藥疑雲馬上撥雲見日。而新北願意提供全國幼兒免費檢驗巴比妥，侯友宜能想出這樣的高招，說明必要時他也會翻出如來佛的手掌心。侯友宜新北防疫做得有條不紊，還是唯一有去關心染疫喪家的首長，這次也逐漸找到回應的節奏，反攻對手的指控，民調還會有變化。

「新北提供全國幼兒免費檢驗巴比妥：背景值普篩。化解莫須有疑慮的高招！」沈政男17日發文表示，中央只願意讓新北幼兒免費篩檢巴比妥，其他縣市免談！結果新北馬上接話：中央不做，新北來做！幼兒園餵藥疑雲，從頭到尾就是大家不了解檢驗背景值，一看到藥物檢驗濃度不是零，就無謂恐慌，加上選舉到了，有心人士推波助瀾，所演出的一場集體慮病的荒謬劇，讓他想起了莎士比亞、莫里哀與王爾德的喜鬧劇。

沈政男指出，當第一個外縣市幼兒也驗出背景值，63、65或什麼的，餵藥疑雲馬上撥雲見日，讓大家一下子明瞭：沒吃藥的人也會驗出背景值。背景值不是殘留值！就看連沈富雄，也搞不清楚萊克多巴胺零檢出（殘留值）與巴比妥零檢出（背景值）差別何在，更不用說賴清德與柯文哲了。侯友宜能夠想出這樣的高招，不要把他當成只會「侯侯做代誌」，必要時他也會搖身一變，成了鬼靈精孫悟空，翻出如來佛的手掌心。

沈政男直言，綠營支持者到現在還有人嘴硬在說「喔，幼兒驗出藥物數值，就是不對！」只要對政權與商機有利，就是一輪猛攻，亂打一通。從這事情你就可以看出，整個綠營十幾、二十年來的政權營造，是建立在怎樣的荒謬基礎之上。不是嗎？民進黨說是有什麼選舉高招，不過是打到連公理與正義都不管，只要我能贏就好。連柯文哲與民眾黨，當選舉民調一開始上揚，有了取得政權的機會，就開始學民進黨那一套了。

「還記得五月疫情的雙北防疫嗎？」沈政男提到，那時他每天都看侯友宜的防疫記者會，也幫忙提了一些建議。當時新北防疫就是做得有條不紊，精準又周延，充分展現了侯友宜的領導能力。也記得侯友宜是唯一有去關心染疫喪家的首長，雖然只是遠遠看著家屬為逝去的親人辦後事。

沈政男強調，這一次餵藥疑雲，後來侯友宜就是沿用防疫記者會那一套，逐漸找到回應的節奏，一步步反攻對手的指控，不再被綠色亂棒傻傻毆打。「民調，還會有變化喔！選舉才剛剛開始。」