國民黨台北市中正、萬華區立委初選，北市議員應曉薇9日與昔日影劇圈好友一同造勢，還獲贈倚天劍盼帶進立院斬妖除魔。近日《Sola大數據團隊》的數據分析也指出，應曉薇在網路空戰聲量及討論度都有極佳表現。媽媽忙打選戰，應曉薇的孩子們也出來車掃助陣，她今(13日)感謝一對寶貝女兒近兩星期滿街跑，還站了好幾天宣傳車，心疼妹妹昨晚終於累倒，還不斷提醒她要跟市民說謝謝。網友看了直呼氣質好、超漂亮。

「謝謝應寶妹！」應曉薇今(13日)在臉書發文，並附上女兒在宣傳車上賣力揮手助選的5秒影片表示，妹妹跟姊姊近兩星期滿街跑，還站了好幾天宣傳車，姊姊繼續撐，妹妹昨晚終於累倒了。「看著她在宣傳車上不斷的提醒我要跟市民說謝謝。慶幸她們學會感恩！」

初選進入最後衝刺階段，應曉薇直呼，她與孩子們全家請託，拜託大家支持應曉薇。她隨後也在留言區更新妹妹身體狀況：「妹妹請我告訴大家，謝謝哥哥姊姊叔叔阿姨關心。她又回街上打仗了。謝謝大家！」

國民黨立委王鴻薇留言打氣「寶妹真的很棒！時間過好快，一下子就變成大女孩了！替媽媽出征，加油！」網友紛讚「漂亮的女兒，有明星的風采唷」、「寶妹好棒！加油」、「女兒好漂亮，加油」、「寶妹氣質真好，完全承襲曉薇的美貌，懂事，家教好」、「應議員的最佳助選員！」