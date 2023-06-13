媒體人性騷風波連環爆，國民黨雲林縣美女議員陳芳盈近日披露，她曾與「C名嘴」在KTV唱歌時遭出言性騷，媒體人朱凱翔則隨即發文道歉。陳芳盈今(13日)又公布一名Z小姐來信，爆料朱曾在飯局上強吻一名女子，被她指責後竟還補一句「我可以抱妳嗎？」讓當事人直呼真的要吐了！

「謝謝Z小姐，她因為工作的各種原因，不能夠具名的站出來，但她願意把故事公布出來，她真的非常感謝！」陳芳盈在臉書貼出Z小姐來信全文（以下摘要）：C是政治／媒體界的性騷擾慣犯，在圈內幾乎沒有人不知道他在KTV裡是什麼德性，只要有跟他同場過的女記者／女政治幕僚，應該都逃不過他的魔爪，但因為權勢不對等，又或是在同一個圈子，很多人一直隱忍至今。

Z小姐提到，2020年的6月21日是她跟C第2次見面，很不熟，地點是某錢櫃包廂內，除了她跟另一名女同業A之外，其他全部都是男姓友人，有政治幕僚也有記者。C一到現場，就開始拉著她與A一起唱歌，但後來才發現，C想做的根本不是唱歌。C開始撫摸她的手，堅持要跟她手牽手一起合唱，期間還一直要抱她，對A也是一樣。當時她有試圖閃躲，還有眼神示意男姓友人來幫忙，但C總有辦法藉酒醉又黏回她們身邊。

後來終於有男性友人看不下去大喊：「XXX你不要把這裡當林森北路好不好？」雖然C仍然沒有因此收起他的鹹豬手，還好當時有她跟A相依為命，才沒有受到太嚴重的侵犯。但後來A才告訴她，朱凱翔曾經親A！2019年A在結束某場造勢行程後，大家一起去吃飯，當天的飯局很吵雜，A為了聽清楚C講的話，就揍上耳朵靠近聽，結果朱竟然直接親A，A嚇了一大跳，但當時也不知道該如何反應，其他與會者似乎有瞥見，就問「剛剛他...是親妳嗎？」

同場的男性友人後來也為沒能阻止這一切向A致歉。在這些事件過後，她跟A只要有C會出現的飯局、場合，她們一律都不去。後來C輾轉得知她說C是性騷擾慣犯，希望有機會可以跟她解釋，剛好有一個唱歌局，前輩就邀請C過來。C一來就把她拉到旁邊，一直說「我真的沒有性騷擾，不然妳跟我說我哪時候性騷？」她跟C說自己就是受害者，也親眼目睹C性騷擾別人，C持續藉著酒意說他真的沒有，最後又補一句，「我可以抱妳嗎？」讓她當下真的要吐。

Z小姐這幾天又翻出之前跟朋友的對話紀錄，試圖還原之前的記憶。在被騷擾的當下，她傳了封訊息給正要來的友人「快來救我，XXX好恐怖」，友人回：「我知道啦，你沒看過他更恐怖的！」事發過後，她也跟另一位跟朱男熟識的友人抱怨「C真的令人作嘔，一直狂牽我手、抱我，妳們怎麼受得了？」友人：「他沒約你開房間喔？沒有要你親一下嗎？」這些對話都代表，大家都知道C的惡行惡狀，她不是第一個，也不是最後一個，比她受到更噁心對待的多的是。而這種人竟然可以上節目化身正義使者，替被性騷的台北市議員鍾沛君討公道，真是沒有天理。

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