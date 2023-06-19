近日以愛家好形象著稱的藝人宥勝人設翻車，被爆出曾經在車上對經紀助理襲胸，甚至假借送女生回家的名義強吻對方的行徑。對此，宥勝也火速認錯道歉，而被害人得知後18日晚間也再度發聲，呼籲「我們檢討的是加害者，他的小孩請大家一起保護」。

知名藝人宥勝過去作風親民，廣受粉絲喜愛，不料一名A女在臉書爆料表示曾經被宥勝從背後環抱，另一名同事H女則是遭到宥勝強吻、舔耳朵，甚至解開內衣揉胸，受害女性至少3人，事情曝光後引發軒然大波。對此，宥勝也火速在臉書認錯，以50字道歉文表示：「我為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉，非常，非常的對不起。面對曾經犯過的錯，我不會逃避。真的真的，很對不起。」

宥勝道歉後18日晚間受害者也再度發聲，表示「事情算是暫時告一個段落」，但強調自己發文的本意是希望讓更多人能夠勇敢的為自己發聲，不論對方權力有多大、有什麼藉口，只要是讓我們身體有不舒服的感覺，不要姑息。此外，受害者呼籲「再來要提醒大家，我們檢討的是加害者，他的小孩請大家一起保護，不論是學校的同學、家長，或是周邊的鄰居，孩子永遠都是最弱小的族群，不要讓他們因為這次事件受到傷害，一句傷害的話、一個動作都不要對小孩說，不要對他們做」。

最後，受害者感謝大眾關注，喊話其他曾經遇過類似事件的人，「請你/妳要相信，你人生如果有類似的事，要知道你不會是一個人，沈默不是能夠撫平傷口的良藥，有一些時候當我們正視這個傷口，在清創的過程一定很痛苦，但是也要記得，我們沒有做錯事，一定要先愛自己，也希望我們都能成為更好的人。」

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