士林地院女法官16日在司法院內網「法官論壇」爆料曾遭同院資深法官性騷擾，兩人開車到陽明山吃中餐，下山途中，法官以迷路為由對她「進行不只一輪噁心騷擾」。19日上午，被控性騷的法官以「當事者」書名，在論壇上發毒誓「用我全部生家性命賭上任何詛咒」下方留言一面倒潑冷水「發誓在法律上意義？」

士林地院日前對外說明，法官論壇提及性騷擾事件，已經啟動相關調查，該法官在論壇上以「當事者」發文「我堅決反對任何形式的性騷擾，也不能容忍藉METOO熱潮惡意潑穢尊嚴，在此發下毒誓：我如果有性騷行為，我用我全部生（身）家性命賭上任何詛咒，但如果沒有性騷這事，那麼不道德抹黑的人呢！」。

但下方留言猛酸男法官，並稱「發誓在法律上意義？」並有留言貼出最高法院判例，強調發誓並非適法的證據，沒有證明力，還有署名「笑死」説「你家人是無辜的」。

全案起因在法官論壇上，女法官的友人貼文指稱，去年11月15日前往陽明山用餐，用餐完畢之後，選擇不同的下山路線，之後再開進窄巷，進行不只一輪的噁心騷擾行為，對此又身處深山內，完全不知如何抗拒，返回返院後向兩位法官求助，才知道加害人已是慣犯。

「當事者」在論壇貼文否認有性騷擾，未否認兩人同車上山用餐，下山時確有拖延等情節，士林地院表示，已啟動性騷調查，加害人、被害人今仍同在士林地院本院上班。

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