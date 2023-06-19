演藝圈「＃MeToo」風波持續蔓延，黃子佼今（19日）遭爆料10多年前曾強吻及誘騙17歲少女拍攝裸照。他今天中午拍攝影片承認性騷，坦言自己是名王八蛋，但隨後刪除影片、關閉臉書，在住家自殘後被緊急送醫治療。好友李明依晚間在臉書喊話，希望黃子佼能挺過。

李明依與黃子佼相識多年，感情深厚，她隔空向黃子佼喊話，並鼓勵他勇於面對過去的錯誤：「佼，無論如何請保重，你有耿如和玉米，過去就讓他過去！該道歉認錯的道歉認錯。要為你自己已經建構的家庭努力，未來還很長，請加油，我為你禱告，請上帝賜給你平靜安穩的靈，也請敞開心房接受醫治（身心靈），一定可以再站立起來的」。

最後，李明依也向堅強陪在黃子佼身邊的孟耿如說道，「耿如，我們都會陪著你們一起度過」，透過言語給黃子佼夫婦最大的鼓勵。

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