性騷吃案風暴狂燒！林飛帆宣布退出立委選戰 被問接棒人選他回應了 @ChinaTimes

民進黨日前公布前黨工性騷吃案調查結論，指前副秘書長林飛帆當時做法，與中央黨部既有規定並無相違背之處，但林飛帆今(13)日下午召開記者會，自行宣布退出台北市第3選區立委選舉。媒體人黃揚明強調，民進黨主席賴清德再次展現「催到底」的人設，對賴處理MeToo事件可達止血效益，而且還可標榜民進黨高標準處理。對藍營立委王鴻薇來說「換帆」是大利多，但林退選後國民黨若因此輕敵，可能最後會笑不出來。

林飛帆發出退選聲明表示，針對這段時間以來，關於民進黨性平事件處置過程的爭論，所導致的社會紛擾，他要再次向所有關心此事件的朋友表達歉意。他希望自己的退選，能夠讓這場性平運動不再受到其他政治口水攻防的干擾。

「即使行政調查無責任，但林飛帆仍傳出將開記者會宣布退選。」黃揚明今(13日)在臉書發文指出，若林飛帆退選屬實，則表示賴清德再次展現了「催到底」的人設，對賴處理MeToo事件可達止血效益，而且還可標榜民進黨「高標準」處理，反將槍口指向國民黨等候選人的處置，反守為攻，國民黨的中間、年輕選民吸納力將更弱化。

黃揚明強調，林飛帆參選的選區本就不是綠營優勢區，對王鴻薇來說，「換帆」對她選情絕對大利多，但林飛帆退選後，國民黨若因此輕敵，可能最後會笑不出來。

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