政壇＃MeToo風暴持續，國民黨台中市議會黨團19日質疑，民進黨立委林靜儀、何欣純嘴上相挺性騷、性暴力受害者，卻與曾涉性騷的前立委陳柏惟站在一起，顯然是「護航共犯」。對此，林靜儀稍早受訪回應，如果國民黨真的關心性平議題，未來是否還要提名涉性騷的立委傅崐萁、陳雪生？

國民黨文傳會副主委林家興質疑，過去林靜儀因意識形態力挺性騷政客陳柏惟，出事後僅輕描淡稱「與人相處要拿捏清楚」；何欣純則是曾和性別暴力的林秉樞包廂單獨會面卻交代不清，而民進黨聲稱雷厲風行處理性騷，卻規畫讓陳柏惟加入「民主大聯盟」參選台中立委，即便事後退選，也掩蓋不了綠營的選票算計。

對此，林靜儀今日上午受訪表示，若國民黨真的關心性騷擾、性平議題，為何過去台中市有那麼多女學生提出個案申訴，人本基金會也處理許久，但台中市政府依然不願意積極回應？國民黨甚至主張那是20年前舊案不值得拿出來討論，呼籲藍營先關心地方的性平案件。

林靜儀指出，若國民黨真的關心性平議題，未來是否還要提名傅崐萁、陳雪生參選立委？也呼籲藍營支持7月份召開的立法院臨時會，共同修正「性平三法」，保障年輕女性與男性。