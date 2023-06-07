憲兵指揮部特種勤務隊4名士兵去年12月執勤期間，涉嫌翻牆離開營區外出飲酒，被軍方依法送辦。新北地檢署近期偵結，諭知王姓、古姓、黃姓軍人緩起訴處分，另名涉案軍人雖有擅自離營，但因痔瘡發作，因此獲不起訴處分。（蔡雯如攝）

憲兵指揮部特種勤務隊4名士兵去年12月執勤期間，涉嫌翻牆離開營區外出飲酒，直至隔日凌晨4時許才返回營隊，被士官長抓包，事後被依違反陸海空軍刑法的職役職責罪送辦，新北地檢署近期偵結，諭知王姓、古姓、黃姓軍人緩起訴處分，另名涉案軍人雖有擅自離營，但因痔瘡發作，因此獲不起訴處分。

檢方調查，王男等4人去年12月間服役於憲兵特勤隊，4人執勤當天分別被發派營外巡查勤務、營區待命組、營區大門正副哨勤務，不過，營區的李姓士官長發現，4人涉嫌在當晚10時許翻牆離營飲酒，直至隔日凌晨4時許才返營。

王姓、古姓、黃姓軍人被送辦後，坦承犯行，最終獲緩起訴處分。不過，另名士兵則喊冤稱，他當時身體不適，有申請換職，當時值星分隊長並未拒絕。

該名值星分隊長偵查時表示，該名士兵確實有告知身體不適，他也有在寢室看到沾有血的衛生紙，證實對方真的犯痔瘡，對方也有說要換勤，他則回應，若真的無法值勤再說，再當下調整，對方可能以為自己不用執勤。

檢方認為，值星分隊長與涉案士兵所辯大致相符，涉案士兵也有提出對話紀錄佐證，雖然涉案士兵確實有擅自離營，但他確實有身體不適，且主觀認知即將更換勤務，沒有擅離職務的主觀認知和犯意，難認有何以詐術免除重要軍事勤務的行為，而不假離營部分，憲兵指揮部已命令其撤職，因此予以不起訴處分。