台中一名人夫阿義（化名）偷看妻子手機紀錄，發現妻子曾傳訊給友人透露想離婚的心境，阿義瞬間抓狂將妻子叫醒，對她拳打腳踢企圖硬上，但因不舉而作罷，接著還用刮鬍刀剃她陰毛，對其指侵得逞，最後將她捆綁住，人妻趁丈夫睡覺時逃離並報警處理，怒告對方傷害、強制性交等罪嫌；案發後雙方經法院調解離婚，人妻也同意撤告，法官一審判決公訴不受理。

據判決書指出，去年8月17日凌晨4時許，人夫阿義（化名）偷看妻子的手機，見妻子與友人間談論欲離婚之對話內容，阿義因而心生不滿，喚醒熟睡的妻子，朝妻子掌摑、掐按其頸部，將她舉起撞擊玻璃、牆壁等處，嚇到妻子將阿義推出房外並上鎖，怎料阿義卻走出屋外，持石頭將房間窗戶玻璃敲破，自窗戶爬進屋內房間，強行脫掉妻子衣服，怒吼：「你憑什麼把我關在外面」，接著硬上她，但因阿義無法勃起，於是要求妻子為其口交，而妻子也拒絕而作罷。

事後阿義惱羞成怒，持刮鬍刀刮除妻子下體陰毛，並抓持妻子身體撞擊床、窗戶等處，持續對其掌摑、拍打下體、咬她胸部，指侵妻子得逞，最後阿義又再度毆打妻子，致其傷痕累累，並將剪刀架於妻子頸部，以手機線綑綁她，最後人妻趁阿義睡覺之際逃脫，外出求救並報警處理。

阿義到案後因涉犯傷害與強制性交等罪嫌被移送法辦。雙方去年11月間經法院調解離婚，但因案發時兩人為配偶關係，傷害及強制性交等罪嫌，依刑法均屬告訴乃論，女方也於今年5月具狀撤回告訴，法官因此不經言詞辯論，諭知不受理之判決。

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