「避難二三事」利用紙板搭設實體「避難所」認識避難環境，另模擬火場的「煙霧體驗」設計，教導民眾遇災時最實用的繩結綁紮法。（921地震教育園區提供／潘虹恩台中傳真）

現場邀請到彰化縣防災協會的專業急救訓練講師，為民眾介紹各種緊急救護的處理模式。（921地震教育園區提供／潘虹恩台中傳真）

國立自然科學博物館921地震教育園區3度攜手行政院農業委員會水土保持局及相關防災單位，將於23日合作舉辦「防災9要動起來」，除開放民眾免費參觀921地震教育園區，現場也設有多項防災活動體驗，希望寓教於樂以推廣防災教育，讓防災成為全民的生活態度。

有感台灣位於板塊交界帶，防災教育及水土保持宣導不容忽視，國立自然科學博物館館長焦傳金表示，921地震教育園區致力於防災教育推廣，攜手水土保持局擴大對環境議題關注，並融入聯合國「2030永續發展目標（SDGs）」，倡議面臨氣候變遷加劇、未知的災害要更有防災意識。

他舉例，除了地震防災教育，近年來極端氣候產生的暴雨、缺水、熱浪等災害都值得全球警惕，唯有透過不斷練習、了解面對災害的解決措施，才能內化成緊急應變能力，「讓防災成為一種全民的生活態度」。

今年「防災9要動起來」活動時間從上午 9 點 30 分至下午 4 點止，現場分成A區「避難二三事」、B區「防災跨域攤位」、C區「救護我可以」、D區「翻轉吧！水保」，邀請民眾以感官體驗災後應變並思索災害來臨時的應變機制與解決行動如何落實於生活；完成集章卡指定任務即可兌換1份獎品。

其中，「避難二三事」利用紙板搭設實體「避難所」認識避難環境，另模擬火場的「煙霧體驗」設計，教導民眾遇災時最實用的繩結綁紮法；「防災跨域攤位」利用趣味遊戲、互動體驗、科普傳播方式，讓民眾認識防救災知識；「救護我可以」邀請彰化縣防災協會的專業急救訓練講師，為民眾介紹各種緊急救護的處理模式；「機智水保酷學堂─互動巡迴展」則利用多元、創意、互動、科技等元素融入元宇宙議題。