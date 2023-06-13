「凡走過必留下痕跡！」在各種重大刑案偵辦上，不論是刑案現場勘察、指紋、DNA、槍彈、毒品、文書或測謊等，刑事鑑識人員都扮演著幕後英雄，警政署今年從各警察機關薦報的38位候選人中，遴選出8名全國刑事鑑識楷模，當選名單包括協助破獲北市馬來西亞女大生命案的刑事局指紋科警務正石豐榮、新北市警察局警務正蔡寶宸、台南市警察局警務員賴建璋、桃園市警察局巡官陳薏如、新竹市警察局巡官葉雅玲、台北市警察局偵查佐陳元耀、台中市警察局偵查佐王逸維及高雄市警察局偵查佐謝中岳，將於警政署6月署務會報公開表揚授獎。

刑事局指紋科警務正石豐榮，從事指紋採證鑑定工作已逾16年，去年參與北市馬來西亞女大生命案及新竹縣超商遭強盜案等社會矚目重大案件，迅速比中犯嫌指紋，即時提供破案線索。新北市警察局警務正蔡寶宸，辦理失蹤人口家屬聯繫採樣工作績效優異，並以「DNA協尋，點亮回家的路」榮獲第4屆政府服務獎績優機關，並負責梁姓男子遭分屍案等重大案件DNA鑑定比對工作，檢出關鍵證據提供破案線索。

台南市警察局警務員賴建璋，勘察震驚社會的台南雙警命案，採獲關鍵跡證迅速掌握犯嫌身分；桃園市警察局巡官陳薏如，承辦高鐵雙屍命案，與泰國檢警合作順利將3嫌繩之以法。

新竹市警察局巡官葉雅玲，致力於新興毒品尿液檢驗方法開發，共計發表6項研究成果，包含SCIE等級國際藥毒物分析重要期刊；台北市警察局偵查佐陳元耀，勘察多起殺人、強盜、詐欺等重大案件，均採獲重要跡證提供破案線索；台中市警察局偵查佐王逸維，勘察校園強制猥褻案、強盜案，高雄市警察局偵查佐謝中岳，勘察新光碼頭槍擊案等，均採獲重要跡證。

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