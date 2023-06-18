「iMessage」為iOS裝置專用免費訊息功能，能讓iOS用戶免費互傳簡訊，雖然聽起來很佛心，卻也因是免費功能，遭詐騙集團濫用，高雄市警方從今年至4月中旬接獲180件釣魚簡訊詐騙報案。如1名25歲陳小姐，接獲交通違規罰鍰簡訊稱有罰單未繳，並附上「gov.tw」結尾的連結，她誤以為連結為政府機關網址，跳轉至釣魚網站，依照指示輸入信用卡資訊，就遭盜刷上萬元。

高雄1名25歲陳小姐，接獲「交通違規罰鍰」簡訊，稱有交通罰單未繳，並附上以「gov.tw」結尾的連結，陳小姐誤以為連結為政府機關網址，跳轉至釣魚網站，依照指示輸入信用卡資訊，慘遭盜刷1萬5000元。

高雄市警方說，近來也有許多民眾接獲「遠通電收」簡訊，以「臨時停車費用未繳清」、「路邊收費繳費失敗，即將產生紅單」及「eTag帳單自動扣款失敗」等各種版本，要求民眾在指定日期前擬付金額，並附上連結引導到假的網站頁面，試圖騙取個資並盜刷信用卡，據統計，從今年1月到4月中旬，高雄就接獲180件釣魚簡訊詐騙報案。

警方提醒，iOS用戶需更新至最新版本，並至訊息「設定」，點選「訊息過濾」，再開啟「未知與垃圾訊息」，就可主動阻絕可疑iMessage訊息；若仍接獲可疑iMessage訊息，除可透過iOS內建機制檢舉回報外，也可前往「165全民防騙官網或警政服務APP填輸基本資料後，並於「註解說明欄」中提供發訊者資訊、簡訊內容，將訊息截圖上傳，即可電165專線查處；另外，使用安卓系統用戶也可開啟「垃圾訊息阻擋」功能，阻擋詐騙訊息。