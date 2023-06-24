侯友宜拜會新竹市議會，與許修睿展現藍軍大團結之勢。

國民黨總統參選人侯友宜24日在新北市議會議長蔣根煌的陪同下，拜會新竹市議會議長許修睿，黨籍議員全數到齊展現團結氣勢力挺侯友宜，侯友宜感謝許修睿平常就在為國民黨的團結一點一滴的在努力，他對許修睿是非常的感激。

新竹市議會議長許修睿過去被指是挺郭派，在繼民眾黨主席柯文哲等之後，侯友宜在端午連假也展開拜會地方議會之旅，在昨天桃園站之後，今天來到新竹市議會，許修睿率所有黨籍議員全程接待，再至都城隍廟參香、品美食，並重申國民黨絕對會團結一致下架民進黨。

國民黨總統參選人侯友宜24日在新北市議會議長蔣根煌的陪同下，拜會新竹市議會議長許修睿，感謝許修睿平常就在為國民黨的團結一點一滴的在努力，他對許修睿是非常的感激。（陳育賢攝）

侯友宜表示，新竹市在議長許修睿的帶領下，與所有黨籍議員面對與解決所有的問題，尤其對科技方面的貢獻非常的傑出，因此新竹市的進步中，可看到許修睿的用心以及議員們在地方的深耕，再加上立委鄭正鈐，都是讓新竹市進步的最重要根源，因此這趟來新竹市是要好好的跟竹市的議員們學習，再把這些優點帶回新北市作為借鏡。

另外，新竹市也有長久以來的問題，像是交通的壅塞一直無法解決，這些地方的聲音他也聽進去了，他不但會帶著團隊下鄉，一個一個的去聽問題、解決問題，現在中央不想解決，那就換他來做，讓新竹市更進步。

對於之前許修睿被指是挺郭派，此次是否是來固椿？侯友宜說，許修睿跟很多人都是好朋友，朋友之間本來就會相互溝通、連絡，許修睿對國民黨的團結問題，他平常就在一點一滴的在做，他對許修睿是非常的感激，未來還是會團結任何能夠幫助下架民進黨的力量，一步一腳印的完成。

對於前立委洪秀柱發出訊息說，希望國民黨記取「換柱」的教訓，勿再重蹈痛苦的覆轍，會否擔心自己變成「林耕仁」第二？侯友宜說，感謝前主席洪秀柱的支持與鼓勵，他說，唯有自己不斷的強大，才會贏得尊重。

侯友宜指出，在早期的歲月中，他面對戰場上的槍林彈雨，帶著弟兄往前衝，面對所有的挑戰從來毫不退卻，在第一線的過程當中，也許敵人的火力非常凶猛，自己的同仁可能一時還沒準備好應付，但只要適時的調整步伐，凝聚自己再度的往前衝，一定可以贏得最後的勝利，因此面對所有挑戰，侯友宜團隊絕無畏懼。

針對賴清德辦公室指侯是在反對年輕人的未來，侯友宜說，民進黨在執政最後1年，還沒有完整的教育政策，難道大家不能質疑嗎？尤其教育政策的配套必須完整，像人才的培育、落差、產業與學校如何銜接，讓年輕人到社會上去工作的時候，薪資能夠與國際接軌這才是重要的，且需完整的教育政策，像民進黨這樣突然推出學費的補助，就像是腳痛醫腳，頭痛醫頭，一定要端出完整的教育策略，才是施政者應該做的。

在兩岸政策上，侯友宜也重申，兩岸一定要在對等的尊嚴底下，彼此互相對話與交流，產生信任，就像一家人一樣，以對話方式重啟兩岸密切的合作。

侯友宜也批評副總統賴清德，賴說自己是礦工之子，才知道求學的辛苦，今天他想推出任何政策，其實在當行政院長就可以做了，可以早一點提出來，但賴到了選舉這一年才提，而且提的不夠完整，應該把整體的教育方針，包括私立大學的何去何從？老師的教育品質、薪資、待遇一併講清楚，這才是負責任的政府。

至於有人批評昨天中和的淹水事件，新北市政府是在說謊，侯友宜更是重炮回擊說，從他投入總統選舉以來，所有的民進黨、社群都在不斷的抹黑與造謠，明明昨天的淹水快速的在下午4點就退了，卻還在抹黑。

從餵毒藥事件開始，餵藥變餵毒，對手都一直拿出很多不實的資料，對手真的不要去傷害幼童、家長與幼保老師，這些社群一而再的重複散播錯誤訊息，傷害他個人沒關係，但不能製造對立與仇恨，尤其認真努力做事的公務員。

他也要特別呼籲民進黨，選舉過程不要用假訊息、抹黑、造謠、搬弄是非而造成更多的對立與仇恨。

國民黨總統參選人侯友宜賴清德許修睿

蔣根煌