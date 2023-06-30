【全程字幕】侯友宜與韓國瑜終於要合體！ 朱立倫誇讚他：堅貞的國民黨員

國民黨總統參選人侯友宜、前高雄市長韓國瑜確定將於明天至黃復興黨部同框，是否有助於藍營整合，備受各界關注。今日國民黨主席朱立倫現身國民黨高雄市黨部，面對詢問「侯韓配」看法時，他表示侯、韓都有保持密切聯繫，韓是堅貞黨員，非常支持國民黨提名候選人，包括總統、立委候選人。

侯友宜民調持續落後，國民黨團近期宣布韓國瑜將於明日出席黃復興黨部活動，將與侯友宜同框。據悉，韓國瑜與侯友宜同框，可望為侯友宜催出聲勢，進而提升民調。

今日朱立倫出席國民黨高雄市黨部活動時，遭媒體詢問對於侯韓配明日選在黃復興黨部，是否有特別意義？朱立倫表示，他知道侯、韓都保持密切聯繫，韓國瑜是非常堅貞國民黨員，韓非常支持國民黨提名候選人，包括總統、立委候選人。

朱立倫接著說，至於明日是黃復興的周年慶，他也會來主持這個活動，非常歡迎每一位熱愛國民黨朋友，尤其是黃復興有密切關係的參與，他也知道有邀請重要貴賓「大家在台北見」。