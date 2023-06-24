52歲藝人NONO（陳宣裕）近日遭小紅老師指控包含她在內曾對多達20人性騷擾或性侵，NONO第一時間聲稱「不記得」，接著又發聲明表示全面停止演藝工作，朱海君的工作行程則照舊。網友挖出朱海君過去上節目，自曝婚前NONO為了追到她，故意創造出居家好男人的形象，沒想到結婚證書一簽什麼都不會了，只剩開車和賺錢兩功能。

NONO於2011年在台南棒球場舉行的明星公益棒球賽上向交往2年多的朱海君下跪求婚，女方第一時間答應，朱媽媽卻因念在朱海君演藝事業剛起步而反對，兩人一度分手4個月，最後在許效舜、曾國城協助下提親成功，2013年完婚，隔年生下一女，未料近日捲入性騷擾風暴。

老公結婚就變「生活失能」？朱海君忙到快抓狂，NONO還想要「那個」？！

眼尖網友挖出，過去朱海君上《今晚開讚吧》曾抱怨NONO「騙婚」，表示老公大她15歲，交往時期非常細心體貼，家事一把抓，讓不太會做家事的朱海君當時認為自己「嫁好門」，沒想到結婚證書一簽，對方就變個人，有次她去南部工作3天，發現老公將筷子放在水槽3天都不洗，婚前婚後變臉的模樣令她傻眼。

朱海君更說，有回NONO要求想吃粥，朱海君反問他先前不是表現過自己會煮，NONO則裝傻說不知道，「娶到妳回家之後，我突然什麼都不會了，我到底我怎麼了，我怎麼連這個功能都沒有了，我現在只剩下開車跟賺錢這個功能了」。也讓人不禁想起他遭小紅老師爆料常開車「獵豔」的傳聞，更有當事者指那年朱海君剛生小孩，NONO主動要求送一名櫃姐下班，最後車沒開到女方家，反倒先進了市民大道的地下停車場，最後女方還被強制發生關係，但NONO對此並無正面回應。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。