國民黨立委洪孟楷今號召18名藍營立委參選人在立法院議場前舉行「新血戰力進國會，七大聲明訴求」記者會。七大政見包括揭發疫苗採購、改革NCC、重啟特偵組、調查國家隊、總統赴立院國情報告以及要求法務部執行已定讞死刑等，立委參選人游淑慧說，死刑是司法的尊嚴跟公信力，進入立院後會監督法務部執行已定讞死刑犯，「讓該死的人執行死刑。」

洪孟楷表示，他身為第十屆最年輕立委，有承先啟後使命，號召立院新血參選人想要展現新戰力，大家都是有戰力有論述的新血，大家有撥亂反正決心，提出七大訴求要進國會。

參與此次宣言的參選人包括林沛祥（基隆市）、洪孟楷（新北一）、洪佳君（新北五）、林國春（新北六）、葉元之（新北七）、張智倫（新北八）、林金結（新北十）、廖先翔（新北十二）、張斯綱（台北一）、游淑慧（台北二）、徐巧芯（台北七）、牛煦庭（桃園一）、黃健豪（台中五）、廖偉翔（台中四）、游顥（南投二）、李眉蓁（高雄三）、陳美雅（高雄六）、李明璇（高雄八）等18位。

國民黨新血立委參選人提出的七大訴求，包括，一、揭開疫苗快篩採購黑箱弊案，解密高端疫苗採購公文。二、改革NCC，真正獨立自主機關。三、解散疊床架屋、浪費預算的國家隊、辦公室；清理國營事業酬庸人物。四、重啟特偵組，抓貪、抓黑金、拚治安。 五、依法限期法務部執行已定讞的死刑犯，讓正義得以伸張。六、要求總統赴立法院國情咨文常態化，恢復立院閣揆同意權。七、調降汽機車貨物稅，要求政府檢討目前不合理稅額。

游淑慧表示，進入立法院後，一定會要求法務部依法執行已經死刑定讞的死刑犯，死刑是司法尊嚴跟公信力，既然依法已經定讞，該死的人卻還沒有死，這要受害者情何以堪？全民如何安心？法務部自己放下自己的武器、公權力跟威嚇力，讓台灣司法淪為人民不信任的制度，因此他們進入立院後，會監督法務部讓司法恢復公信力跟威嚇力，讓該死的人執行死刑。

林沛祥則指出，他們進入立院後將會清理蔡政府成立的「肥貓國家隊」，過去幾年看到太多獨立辦公室、口號國家隊，成立後並沒有解決人民問題，種種表現都是疊床架屋、浪費公帑又沒用的機構，要對這些口號國家隊辦公室，做個調查。

廖偉翔也指出，像是「打詐國家隊」，成立之後是越打詐騙越多，還被發現政府高層跟詐騙集團勾結很深，這些疊床架屋辦公室浪費人民血汗錢，還讓國家越來越沉淪。

陳美雅表示，他們將在立院建立透明國會，打造清廉政府，努力揭弊監督，包括解密疫苗採購等案，人民有知的權利，政府不該掩蓋人民知的權利，讓優質人才進入國會，把人民該知道的真相披露給社會