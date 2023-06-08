廣越吳總經理表示，邁入第二季傳統生產出貨旺季，廣越營運持續升溫，5月單月合併營收15.98億元，創歷年5月新高；今年營運相較去年，雖稍受美系運動品牌客戶訂單調整影響，惟集團仍有其他品牌客戶之訂單維持增長，挹注營運獲利；另今年有部分客戶訂單，相較過往提前下單拉貨，此趨勢有助於平衡過往營運淡旺季懸殊的模式；整體而言，預期美系運動品牌客戶庫存今年逐步調整完成，明年訂單可望回升，廣越將持續開發訂單並優化產品組合，維持獲利能力，未來營運發展審慎樂觀。

法人表示，廣越為市場上少有橫跨運動及戶外服飾龍頭品牌客戶之代工廠商，主要客戶涵蓋運動品牌Adidas、Nike、UA、NB及戶外品牌The North Face、Patagonia、Aritzia、Helly Hansen等，代工技術及品質優良，客戶黏著度高；今年正式打入 Lululemon供應鏈，除已獲該品牌平織品項之夾克外套訂單，針織品項之瑜珈服飾訂單已在開發中，預期將成為廣越營運成長動能之一，法人看好廣越未來長期營運狀況良好，營運版圖持續穩定擴張。